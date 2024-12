OPGELET: Parkeerschijf vergeten of claxonneren? Zoveel betaal je voor kleine overtredingen

Veel automobilisten denken dat sommige verkeersregels onbelangrijk zijn, maar het niet volgen ervan kan duur uitpakken. Kleine overtredingen kunnen immers leiden tot flinke boetes.

Als je parkeert in een zone waar een parkeerschijf verplicht is, moet deze zichtbaar achter de voorruit liggen en goed ingesteld zijn. Zet je de tijd later stiekem terug om langer te blijven staan, dan riskeer je een boete van 58 euro. Ook een onjuiste of niet-regelmatige parkeerschijf kan je hetzelfde bedrag kosten.

Onnodig toeteren

Je mag de claxon alleen gebruiken om een ongeval te voorkomen of buiten de stad als waarschuwing bij inhalen. Toch gebruiken veel mensen de toeter om anderen erop te wijzen dat een stoplicht op groen staat of om iemand te begroeten. Dit kan een boete van 58 euro opleveren.

Even achteruit rijden in een eenrichtingsstraat om een vrije parkeerplek te nemen, lijkt handig. Maar het is verboden en kan een boete van 174 euro opleveren.

Motor laten draaien in de winter

Veel bestuurders laten hun motor stationair draaien in de winter om de auto op te warmen. Dit is echter verboden. In Vlaanderen riskeer je een boete van 65 euro en in Wallonië zelfs 130 euro.

Roken in de auto is toegestaan, maar niet als er een kind bij is. Dit kan een boete van 130 euro opleveren. De regel is er om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke rook.