Onderzoek: Waarom Belgen liever hun oude auto behouden

In België wordt de gemiddelde leeftijd van onze wagen steeds hoger. Auto's worden langer gehouden en het aantal kilometers dat ze jaarlijks afleggen, neemt af.

Dit komt ondanks de strenge milieunormen, lage-emissiezones en de belastingvoordelen voor elektrische voertuigen. Ook de populariteit van bedrijfswagens, die vaak jonger zijn en een constante stroom tweedehandswagens genereren, kan de trend niet stoppen.

Uit onderzoek van GIPA blijkt dat een Belgisch gezin gemiddeld 1,4 auto’s bezit, terwijl slechts twee derde van de gezinnen daadwerkelijk eigenaar is van een voertuig. Het aantal auto's per gezin blijft dus stijgen.

Minder kilometers na coronapandemie

Gemiddeld leggen ze 12.650 kilometer per jaar af, vergeleken met 14.400 kilometer voor de coronamaatregelen. Ondanks de afname in het aantal gereden kilometers, blijft de gemiddelde leeftijd van een auto in België hoog.

De gemiddelde leeftijd van een voertuig bedraagt nu tien jaar, terwijl het gemiddeld aantal kilometers op de teller oploopt naar 120.000 kilometer. Benzineauto’s rijden gemiddeld 10.700 kilometer per jaar, terwijl diesels met gemiddeld 26.600 kilometer per jaar het meeste kilometers maken. Elektrische voertuigen zitten daar tussenin, met een gemiddelde van 16.100 kilometer per jaar.

Hoewel de kosten van nieuwe voertuigen stijgen, geven veel Belgen de voorkeur aan het behouden van hun oudere auto’s. Ze verkiezen het hoge onderhoud van hun voertuig boven het uitgeven van geld aan een nieuw voertuig. Veel autobezitters geven echter wel aan dat ze steeds meer manieren zoeken om onderhoudskosten te verlagen.