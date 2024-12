FIA gala: Max Verstappen ontvangt officieel vierde wereldtitel, ontdek wie nog in de prijzen viel

Max Verstappen heeft vrijdagavond voor de vierde keer in zijn carrière de felbegeerde titel van Formule 1-wereldkampioen in ontvangst genomen. Verstappen was niet de enige winnaar, want ook McLaren en Sergio Pérez vielen in de prijzen.

Nog geen week na de afsluiting van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi vond het gala plaats, waar de wereldkampioenen van verschillende disciplines werden gehuldigd. Onder de gelukkige ontvangers waren Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor van Porsche Penske Motorsport. Ook landgenoot en wereldkampioen Thierry Neuville stond op het podium. Na de huldigingen van andere kampioenen was het de beurt aan de Formule 1-kampioenen. McLaren's Andrea Stella, Zak Brown, Lando Norris en Oscar Piastri waren de eersten die het podium betraden om de constructeurstitel in ontvangst te nemen. Max Verstappen Vervolgens kwam Max Verstappen aan de beurt. De Nederlander mocht voor de vierde keer op rij de wereldtitel in ontvangst nemen. "Elke titel voelt anders en dat maakt het altijd bijzonder. Dit jaar was het uitdagend, dus ik ben heel trots dat ik hier opnieuw sta", aldus Verstappen. Naast Verstappen werden ook Lando Norris en Charles Leclerc geëerd als respectievelijk tweede en derde in het wereldkampioenschap. De afwezige Sergio Pérez viel ook in de prijzen. Zijn dubbele inhaalactie tijdens de sprintrace in China werd uitgeroepen tot F1 Actie van het Jaar. Nieuwkomer Gabriel Bortoleto kreeg de titel Rookie van het Jaar na zijn dominante debuutseizoen in de Formule 2, waar hij de kampioenschapsprijs in de wacht sleepte. Hij ontving de trofee uit handen van Verstappen, die deze prijs zelf in 2015 had gewonnen.