Brusselse tunnelonderhoud te duur: Studie stelt sluitingen voor

In Brussel is een nieuwe studie verschenen die voorstelt om verschillende tunnels in de stad te sluiten. De studie, die werd gemaakt door onderzoeksbureau Stratec, zegt dat deze tunnels te duur zijn om te onderhouden en veel ruimte innemen.

De Annie Cordy-tunnel blijft wel open. De tunnel werd recent gerenoveerd en is belangrijk voor het verkeer. De studie zegt dat het sluiten van deze tunnel de reistijd met een kwartier zou verlengen en de snelheid van het verkeer met 45 procent zou verminderen.

Andere tunnels in Brussel worden echter bekritiseerd. De Vleurgattunnel, de Baljuwtunnel, de Boileau- en Georges-Henritunnel op de middenring zouden beter gesloten kunnen worden.

Veel van deze tunnels bieden slechts een kleine tijdwinst voor automobilisten. Volgens de studie gaat het vaak om minder dan twee minuten tijdsbesparing. Daarom is het vraag of het wel de moeite waard is om ze te behouden.

Ook enkele tunnels op de kleine ring, zoals de Kunst-Wettunnel, de Madoutunnel en de Naamsepoorttunnel, krijgen het advies om in de toekomst gesloten te worden. Deze tunnels blijven voorlopig nog belangrijk voor het dagelijkse verkeer.

De studie is slechts een advies en er is nog geen besluit genomen. Het is bedoeld om de Brusselse regering te helpen keuzes te maken over de toekomst van het verkeer in de stad.