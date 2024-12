📷 Verstappen lovend over taakstraf in Rwanda, dat meteen verrassende ambitie toont voor Formule 1

Max Verstappen heeft onlangs zijn taakstraf uitgevoerd bij de Rwanda Automobile Club. Als straf moest Verstappen helpen bij een programma van de RAC voor jonge coureurs in Rwanda.

Dit programma is bedoeld om kinderen in Rwanda kennis te laten maken met autosport. Verstappen sprak na afloop positief over het initiatief. “Het is goed om kinderen een kans te geven om in hun eigen land te leren over autosport", zei hij.

Volgens Verstappen is er veel potentieel in Rwanda, en hoopt hij dat het programma ervoor zorgt dat binnen vijf tot tien jaar coureurs uit de regio de internationale autosport kunnen bereiken. “Er wordt hard gewerkt om de mensen hier enthousiast te maken voor autosport."

Naast zijn taakstraf had Verstappen ook positieve woorden over voor de plannen van Rwanda om Formule 1 terug naar Afrika te brengen. Het land heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een plek op de Formule 1-kalender en hoopt een permanente Formule 1-circuit te bouwen.

F1-CEO Stefano Domenicali heeft aangegeven dat Rwanda serieuze plannen heeft. “Ze hebben een sterk voorstel gepresenteerd, en ze zijn vastbesloten", vertelde hij eerder.

Met deze plannen wil Rwanda niet alleen de Formule 1 naar het land halen, maar ook de ontwikkeling van autosport in Afrika verder stimuleren. Het idee van een permanent circuit in Rwanda is alvast goed ontvangen door de autosportwereld.