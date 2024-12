Waar zal Verstappen zijn omstreden taakstraf vervullen? Stevig detail lekt uit

Max Verstappen kreeg een taakstraf opgelegd nadat hij in een persconferentie rond de Grote Prijs van Singapore zijn Red Bull-auto als 'fucked' had omschreven. De straf hield in dat Verstappen 'werk in het algemeen belang' moest verrichten.

De paddock was dan ook in beroering over deze beslissing. Veel van de collega-coureurs steunden Verstappen en noemden de straf overdreven. Lewis Hamilton ging zelfs zo ver om de Nederlander aan te moedigen de straf niet uit te voeren. Vloeken in Singapore In de persconferentie na de kwalificatie en de race koos Verstappen ervoor om zijn antwoorden kort te houden, maar buiten de zaal sprak hij uitgebreider met de media. Ondanks zijn korte reacties bleef de straf een feit, en moet Verstappen nu deelnemen aan FIA-activiteiten om zijn straf te vervullen. Verstappen krijgt de kans om zelf suggesties te doen voor de activiteiten waarin hij zich kan inzetten. Dit is niet de eerste keer dat de Limburger met een dergelijke straf te maken krijgt. In 2018 kreeg hij ook al een taakstraf, toen hij na de Grand Prix van Brazilië verhaal ging halen bij Esteban Ocon. Taakstraf in Rwanda Nu is er alvast een detail naar buiten gekomen, want Verstappen zou deze week zijn taakstraf (voor een deel) tot uitvoering brengen in aanloop naar het FIA-gala in Rwanda. Verstappen zal er voor een lokaal sportontwikkelingsproject gaat hij wat knutselen met auto's, zo blijkt ondertussen. Daarmee heeft hij alweer zijn daad gedaan.