Verwarmen wordt duurder ... en wat brengt de pomp?

Het is gemiddeld genomen al jaren geleden dat de prijzen nog zo laag waren voor benzine en diesel. Is er opnieuw extra goed nieuws te melden van aan de pomp? Dat zochten we voor u uit voor deze vrijdag. Elke week veranderen de prijzen namelijk en dat is ook voor u van belang.

De maximumprijzen voor benzine en diesel zijn voor heel wat mensen heel belangrijk. Twee keer per week worden ze gedeeld door de FOD Economie op de openbare website. Prijzen voor vrijdag: stabiliteit troef Vrijdag werden de prijzen bekendgemaakt die gelden vanaf heden. En dus willen we die cijfers graag met u delen. De markt is de voorbije dagen wel stabieler geworden. De maximumprijs voor benzine 95 (E10) staat nog steeds op 1,646 euro per liter. Benzine 98 kost nu 1,705 euro per liter. De prijs van diesel staat nog steeds op 1,759 euro per liter. Verwarmen wordt duurder Verwarmen via gasolie is opnieuw duurder geworden. Dat laat de FOD Economie weten. De nieuwe prijzen zijn 0,8415 euro per liter als je meer dan 2000 liter in je ketel steekt en 0,8812 euro per liter als je dat niet doet. De wijzigingen van de maximumprijzen van de respectievelijke aardolieproducten vanaf 01 OKTOBER 2024 zijn het gevolg van: De trimestriële indexering van de ASEVA bijdragen voor de opslag en het beheer van de strategische olievoorraden;

De semestriële indexering van de respectievelijke distributiemarges;

De schommelingen van de noteringen van de olieproducten/biocomponenten en dit overeenkomstig de Technische Bijlage aan de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumprijzen van de aardolieproducten.