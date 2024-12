Russell wordt heel stevig aangepakt: "Dat was een heel debiele uitspraak"

Max Verstappen en George Russell waren vorige week beiden aanwezig op het jaarlijkse diner georganiseerd door Lewis Hamilton. De rivaliserende coureurs zorgden ervoor dat ze zo ver mogelijk van elkaar verwijderd zaten, zoals McLaren-coureur Lando Norris grappend onthulde.

De persoonlijke rivaliteit tussen Verstappen en Russell escaleerde na een incident in Qatar. Verstappen beschuldigde Russell ervan hem opzettelijk een straf te hebben aangedaan tijdens de kwalificatie.

Vete blijft duren

De Nederlander stelde daarna dat hij al zijn respect voor de Brit verloren had. Russell reageerde scherp door te zeggen dat Verstappen al jarenlang anderen intimideert.

Het diner, dat traditioneel wordt georganiseerd door Hamilton voorafgaand aan de laatste race van het seizoen, bood geen kans tot verzoening. Lando Norris plaatste een foto op Instagram waarin hij opmerkte dat Verstappen en Russell zo ver mogelijk van elkaar verwijderd zaten.

Uitspraak over Masi in verkeerde keelgat

Het zit er dan ook al eventjes bovenarms op tussen beide rijders. En ook de analisten hebben daar wel wat over te vertellen. Het bekvechten ging maar door. "Ik begrijp dat het emotioneel kan worden", aldus Tom Coronel bij Racing News 365. "Het ging over meer dan alleen maar het akkefietje in Qatar."

Ruud Dimmers pikte in: "Op een bepaald moment gingen de Engelse media zelfs Verstappen steunen. het enige dat erover was dat het in het omgekeerde geval in 2021 zou zijn dat Michael Masi voor zijn leven moest vrezen. Dat vond ik een heel debiele uitspraak, want hij werd toen door Hamilton'fans' met de dood bedreigd. Waarom haal je dat erbij? Dat was heel kwalijk."