Pijnlijke zaak: Belgische wereldkampioen moet vinger laten amputeren

Marvin Vanluchene en Glenn Janssens zijn wereldkampioen geworden in de zijspancross. Toch heeft Vanluchene aan zijn wereldtitel ook een pijnlijke zaak overgehouden. Zo is hij een stukje vinger kwijtgeraakt.

Marvin Vanluchene is enkele weken geleden geopereerd aan zijn vingers. Daarbij is een stukje van zijn pink geamputeerd. Volgend seizoen zal hij dus met een klein beetje minder vinger op zoek moeten naar een nieuwe wereldtitel.

De wereldkampioen zijspanscross raakte tijdens de Grote Prijs van Duitsland geblesseerd, nadat een concurrent in het passeren op de pink van de 28-jarige Belg knalde.

Incident in Grote Prijs van Duitsland

"Tijdens de Grote Prijs van Duitsland, de voorlaatste WK-manche van het seizoen, knalde een tegenstander op mijn pink toen hij langszij wou komen", klinkt het bij Sporza.

"Hij was gebroken en verschoven, maar omdat we nog voor de wereldtitel reden, hebben we hem in eerste instantie laten spalken." Aanvankelijk werden er drie pinnen aangebracht in de pink.

Enkele maanden revalidatie

"Na twee weken mocht ik het uit het gips en de dokter trof meteen een bacterie aan. Antibiotica hielpen helaas niet. Mijn pink begon te etteren en de pinnen kwamen los. Geen goed teken, de bacterie was mijn pink aan het opeten."

En dus zat er niets anders op dan te amputeren. Er wacht nu een revalidatie van enkele maanden, het nieuwe seizoen begint in mei 2025.