Max Verstappen wordt vader in 2025: analist voorspelt er iets heel bijzonder over op de grid

Max Verstappen zal in 2025 vader worden. De Nederlandse Formule 1-rijder is al eventjes samen met Kelly Piquet en die is in verwachting. Rest de vraag: welke impulsen gaat dat geven aan Verstappen zelf?

Max Verstappen raakte in de Grote Prijs van Abu Dhabi nooit helemaal vooraan in de race. Eigenlijk was zijn race in de eerste bochten al zo goed als gereden. Achteraf was er wel heel wat te doen over de zaak.

Sneller door kindje?

Verstappen heeft door de straf die hij voor de crash met Piastri kreeg nu al acht strafpunten op zijn tourkaart staan. Wie binnen een jaar aan twaalf strafpunten komt, moet een race aan de kant zitten. "Misschien moet ik het zo plannen dat ik een race mis als de baby geboren zal worden", kon er een cynisch lachje af.

Want inderdaad: Kelly Piquet - vrouw van Verstappen - is zwanger en zal in 2025 mama worden. Gaat hem dat sneller of trager worden? "Verstappen is er klaar voor", aldus Tom Coronel bij Racing News 365.

Extra motivatie

"Je wordt zeker niet trager, je gaat sneller worden. Het is de omgekeerde wereld, want je wil dat je zoon of dochter trots op je is", aldus de Nederlandse analist en racer.

"De motivatie van mijn zoontje Rocco heeft me vorig jaar in Barcelona geholpen. Het geeft extra motivatie en ook een beetje rust in je hoofd. Focus."