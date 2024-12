Man zal nooit meer achter stuur kunnen kruipen na horrorcrash: rechter is mild

Een 35-jarige automobilist uit Moeskroen maakte een tijdje terug een horrorcrash aan de beruchte kluifrotonde van de N58 in Menen. Daarvoor moest hij zich nu komen verantwoorden voor de politierechter.

Het was een echte horrorcrash in het West-Vlaamse Menen, meer bepaald in deelgemeente Rekkem aan de zogeheten kluifrotonde. Daar zijn door overdreven snelheid de voorbije jaren al veel zware verkeersongevallen geweest.

Zware crash

In 2022 stierven er nog twee Fransen na een zware crash en ook in maart 2023 was er een hele zware crash van een jongeman uit Moeskroen die er honderd kilometer per uur zou gereden hebben.

De gevolgen zijn dan ook zwaar voor de man in kwestie, die pas na een uur uit zijn voertuig kon worden gehaald en zowel fysiek als mentaal een handicap heeft overgehouden aan de zaak.

Mildheid van de rechter

“Hij houdt aan het ongeval zowel een fysieke als mentale handicap over. Er is zelfs een bewindvoerder aangesteld omdat hij zelf niet meer alles zelfstandig kan beslissen. Hij is afhankelijk van derden en verblijft in een instelling. Daar lopen de dagelijkse kosten hoger op dan de uitkering die hij ontvangt", aldus zijn advocaat volgens Het Laatste Nieuws.

De raadsman vroeg om een milde straf en kreeg die ook. De rechter gaf hem opschorting van straf. De man in kwestie zal door zijn handicap nooit meer plaatsnemen achter een stuur.