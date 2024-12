Goed nieuws voor de (toekomstige) eigenaars van elektrische auto's

Goed nieuws voor mensen die een nieuwe elektrische wagen willen aanschaffen. Zij gaan in 2025 nog geen verkeersbelastingen moeten betalen. Dat heeft nu ook Ben Weyts weten te bevestigen.

Momenteel kent de Vlaamse Belastingdienst voor 100 procent elektrische en waterstofvoertuigen nog een vrijstelling toe van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV).

Uitgesteld voor onbepaalde duur

Vanaf 1 januari 2025 ging een en ander veranderen. Maar volgens De Tijd is de verkeerstaks die dan zou ingaan nu uitgesteld voor onbepaalde duur. Ben Weyts zou dat hebben bevestigd aan Het Laatste Nieuws.

"We zoeken een zo intelligent mogelijk systeem", aldus het kabinet tegen de krant. En dus wordt er voor onbepaalde duur uitgesteld. Een datum wanneer het nieuwe plan klaar is? Die is er vooralsnog niet.

Nog geen nieuwe datum

Zeker over de manier waarop de belastingen hun grondslag zouden krijgen is er nog veel onduidelijkheid. Experts menen dat het nog minstens drie maanden zal duren voordat er duidelijkheid is, terwijl anderen suggereren dat een invoering pas in 2026 realistisch is.

De komende weken en maanden houden we u zeker verder op de hoogte. Ben Weyts van de N-VA is nog maar pas van bevoegdheden veranderd binnen de Vlaamse regering en zal voor een zo goed mogelijke oplossing proberen te zorgen.