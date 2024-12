Analisten vol lof voor verrassende F1-rijder: "Hij is constanter dan Norris"

Tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Abu Dhabi ging het andermaal mis bij Ferrari. Door de nodige pech moest Charles Leclerc buiten de top-10 starten en door een aantal gridstraffen kwam hij zelfs op P20 terecht.

Als we de race van Charles Leclerc bekijken, dan moeten we ook zeggen dat het vrij straf was wat hij deed. Hij kwam van helemaal achteraan uiteindelijk via P8 op tien ronden op het podium terecht.

Strijd om de constructeurstitel

"De Ferrari's doen het altijd goed op Abu Dhabi. Ik vind het heel erg knap dat die strijd er is. We willen die strijd zien", aldus Tom Coronel in de Racing News 365-podcast. "Het was mooi dat er nog een strijd was om de WK-constructeurstitel."

"Die strijd kwam nu wat meer in de spotlights. Het kreeg iets meer waarde, omdat iedereen er zich op focuste." Ruud Dimmers pikte in: "Leclerc reed heel volwassen in Abu Dhabi."

Heel constant seizoen

"Misschien was het zijn beste race in zijn carrière. Hij heeft een heel goed seizoen gedraaid, maar kende heel wat pech en maakte af en toe wat kleine foutjes."

"Ik vond hem constanter en beter dan Norris bijvoorbeeld. Hij was over de hele lijn echt constant", was er een ferm bloemetje voor de Monegask van Ferrari. In 2025 krijgen we meer epische duels ongetwijfeld.