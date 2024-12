Analisten gaan hard over wereldtitel Formule 1: "Hadden zij gewonnen, dan was het iets magisch en ander soort feestje"

Het seizoen in de Formule 1 zit erop. De Grote Prijs van Abu Dhabi gaf nog eens wat spektakel en tijdstraffen, maar de winnaar reed wel meteen weg bij de start. En zo bezorgde Lando Norris zijn team ook meteen de wereldtitel bij de constructeurs.

Ferrari reed zeker geen slechte race in Abu Dhabi. Carlos Sainz werd tweede en pakte zo ook nog aardig wat punten voor Ferrari, terwijl Charles Leclerc na een geweldige inhaalrace nog derde werd.

Terechte wereldtitel?

Door de zege van Norris is het alsnog McLaren dat de eindzege wist te pakken in het constructeursklassement. De kloof met Ferrari was niet al te groot, Red Bull eindigde pas derde.

Rest de vraag: is de wereldtitel voor McLaren helemaal terecht? De analisten zijn er niet helemaal zeker van. "McLaren heeft het zichzelf moeilijk gemaakt, maar ze zijn de terechte eindwinnaar", aldus Ruud Dimmers in de Racing News 365-podcast.

Ander soort feestje

Tom Coronel pikte meteen in: "Ik ben het er niet mee eens. Ferrari heeft het verdiend. Ze zaten er constant bij, met twee constante rijders. Ze hadden heel wat pech in het begin van het seizoen."

"Bovendien blijft het toch iets magisch. Als Ferrari een wereldtitel pakt, dan is het een ander soort feestje dan als McLaren de titel pakt. Als ik zou mogen kiezen, dan koos ik voor Ferrari."