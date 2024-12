Trage onderhandelingen zorgen voor chaos: wanneer komt de verkeersbelasting op elektrische voertuigen?

Bestuurders van elektrische voertuigen kunnen voorlopig opgelucht ademhalen. De geplande invoering van een verkeersbelasting op elektrische voertuigen is uitgesteld. Dit komt door trage onderhandelingen en onenigheid tussen de gewesten over hoe de belasting moet worden berekend.

De verkeersbelasting voor elektrische voertuigen werd opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord om een oplossing te bieden voor de dalende belastinginkomsten. Toch verloopt het overleg met Brussel en Wallonië moeizaam, vooral vanwege de bijzondere regeling voor leasewagens die momenteel onder het Brusselse systeem vallen.

Momenteel genieten eigenaars van elektrische wagens in Vlaanderen een volledige vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit fiscale voordeel werd geïntroduceerd om de transitie naar duurzame mobiliteit te stimuleren.

Een belangrijke knoop die nog moet worden doorgehakt, is de grondslag waarop de belasting zal worden gebaseerd. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat zowel particulieren als leasemaatschappijen voorlopig niet weten welke kosten ze in de toekomst kunnen verwachten.

Een groot deel van de elektrische voertuigen in Vlaanderen zijn leasewagens. Voor een belasting op deze wagens is overleg met het Brussels en Waals Gewest noodzakelijk.

Hoewel de Vlaamse regering benadrukt dat ze werkt aan een omvattende oplossing, is er geen concrete nieuwe datum voor de invoering van de belasting. Experts menen dat het nog minstens drie maanden zal duren voordat er duidelijkheid is, terwijl anderen suggereren dat een invoering pas in 2026 realistisch is.