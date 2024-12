Teams reageren gemengd op nieuwe banden van Pirelli: zijn ze wel klaar voor 2025?

Tijdens de post-season test in Abu Dhabi testte Pirelli voor het laatst dit jaar de nieuwe C6 soft-band. De eerste reacties van de teams waren gemengd, en het lijkt erop dat de band niet helemaal aan de verwachtingen voldoet.

Het idee was dat de C6 de teams meer grip en mogelijkheden zou bieden, vooral in stratenraces zoals Monaco en Singapore. De band zou in 2025 zijn debuut maken op circuits die vaak uitdagend zijn qua grip en strategie.

De eerste testresultaten van de C6 waren echter niet zoals gehoopt. Volgens Pirelli-baas Mario Isola werkte de band voor sommige teams goed, maar voor anderen viel de prestatie tegen.

Gemengde gevoelens over C6

De reacties van de teams tijdens de test in Abu Dhabi waren gemengd. Voor sommige teams werkte de C6 beter dan de C5, maar voor anderen was het resultaat gelijk. De band gaf vooral in het begin van de ronde een goed gevoel, maar de prestaties verslechterden snel door de oververhitting.

Hoewel de C6 niet de verwachte prestaties leverde, waren er positieve resultaten voor de andere banden die Pirelli testte voor 2025. Zo bleek de C2-compound dichter bij de C3 te zitten, terwijl de overige compounds een consistente snelheid en slijtage vertoonden.

De uiteindelijke beslissing over welke banden in 2025 zullen worden gebruikt, wordt pas na verdere data-analyse genomen. Pirelli heeft aangegeven dat ze de prestaties van de C6 verder zullen onderzoeken en bepalen of de band in races kan worden ingezet.