NMBS neemt drastisch afscheid, maar brengt goed nieuws voor weekendreizigers

De oudste treinmodellen van de NMBS, de MS 66-79-stellen, zullen binnenkort uit de Belgische treinvloot verdwijnen. Met de invoering van het nieuwe vervoersplan op 15 december wordt de laatste rit gereden door deze iconische treinen.

De MS 66-79-modellen zullen volledig gerecycled worden. 90% van de onderdelen krijgt een tweede leven, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het spoorwegnet. Ook het spoorwegmuseum Train World zal een van de treinen in zijn collectie opnemen.

De NMBS heeft ambitieuze plannen voor de toekomst en wil tegen 2032 de helft van haar vloot vernieuwen. Een belangrijk onderdeel van deze plannen is de instroom van de nieuwe M7-dubbeldekkers, die de verouderde treinen vervangen.

Nieuwe dienstregeling

Tegelijk met het afscheid van de MS 66-79-stellen, start de NMBS op zondag 15 december met haar nieuwe dienstregeling. De spoorwegmaatschappij breidt het aanbod uit met bijna 2%. Door een tekort aan treinbestuurders werden sommige uitbreidingsprojecten, zoals laatavond- en weekendtreinen, uitgesteld.

Een belangrijk aspect van de nieuwe dienstregeling is de uitbreiding van het voorstedelijke S-verkeer. Rond Antwerpen zal de S-trein tussen Puurs, Antwerpen en Essen nu elke zaterdag twee keer per uur rijden. Ook in de regio Gent worden er nieuwe verbindingen toegevoegd.

Hoewel er enkele aanpassingen in de dienstregeling zijn doorgevoerd, zoals het schrappen van een IC-rit tussen Antwerpen en Brussel, blijft de NMBS streven naar een uitbreiding van 10% van het treinaanbod tegen 2032. Daarnaast is er de ambitie om het aantal reizigers met 30% te verhogen.