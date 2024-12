McDonald's komt met een opvallende primeur voor bestuurders van elektrische auto's

Heusden-Zolder is vanaf vandaag de gaststad voor een Belgische primeur: het allereerste McDonald's restaurant met een geïntegreerd Q8 snellaadstation. Dankzij een unieke samenwerking tussen McDonald's, Q8 en Storm kunnen klanten nu hun elektrische voertuigen opladen bij één van de twaalf laadpunten.

Het nieuwe restaurant aan de Meylandtlaan in Zolder is een mijlpaal voor McDonald's België. De locatie is uitgerust met snellaadstations die voertuigen in slechts 15 tot 20 minuten tot 80% kunnen opladen, dankzij een laadvermogen van 400 kW.

De McDonald biedt plaats aan 158 gasten binnen, plus 44 zitplaatsen op het terras. Er is bovendien een grote speelruimte voor kinderen en een moderne McDrive voor wie onderweg is.

Ambitieus plan

De lancering van dit snellaadstation is slechts het begin van een ambitieuze uitbreidingsstrategie van Q8 en Storm. De komende vijf jaar zullen tot 200 nieuwe snellaadstations door heel België worden geopend, zowel langs belangrijke verkeersassen als in stedelijke gebieden.

Deze stations zullen klanten de mogelijkheid bieden om snel op te laden terwijl ze boodschappen doen. Om de opening van het nieuwe snellaadstation te vieren, biedt Q8 tot 12 januari 2025 gratis snelladen aan voor particulieren met een Q8 electric-laadpas.

McDonald's België ziet dit project als een perfecte aanvulling op zijn duurzaamheidsstrategie. Het restaurant in Zolder past in een breder plan waarbij naast energiebesparende maatregelen en initiatieven rondom verpakkingen, nu ook elektrisch rijden wordt gestimuleerd.