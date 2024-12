FIA-president verdedigt stewards: Professionele stewards? Maar wie betaalt de rekening?

De discussie over de rol van stewards in de Formule 1 heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. FIA-president Mohammed Ben Sulayem steunt het idee van vaste, professionele stewards, maar plaatst een belangrijke kanttekening.

George Russell benadrukte onlangs de noodzaak van een professionaliseringsslag bij de FIA. Hij stelde dat vaste stewards niet alleen voor meer consistentie zouden zorgen in de interpretatie van regels, maar ook voor duidelijkheid bij de coureurs.

Hoewel FIA-president Mohammed Ben Sulayem het belang van professionele stewards erkent, vraagt hij zich af wie de kosten daarvoor moet dragen. Volgens hem heeft de FIA niet de middelen om salarissen voor fulltime stewards te financieren.

“De coureurs verdienen samen meer dan 100 miljoen dollar. Vraag ik waar zij dat geld aan uitgeven? Nee. Maar het is blijkbaar wel normaal om altijd naar de FIA te wijzen als het om uitgaven gaat", aldus de FIA-president.

De FIA-president benadrukte dat het ontwikkelen van goed opgeleide stewards een langdurig proces is. Hij wees op de bestaande programma’s binnen de FIA om stewards klaar te stomen voor hun taak.

Hoewel Ben Sulayem het belang van professionalisering niet ontkent, pleit hij voor een doordachte aanpak. Hij vergeleek de situatie met de Premier League, waar officials goed worden betaald. “We moeten voorzichtig zijn in hoe we dit aanpakken, want de FIA heeft niet dezelfde financiële middelen als andere grote sportorganisaties", besloot hij.