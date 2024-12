Europa probeert China bij te benen in de auto-industrie, maar moet wel een zeer hoge prijs betalen

De Europese auto-industrie heeft het al lange tijd moeilijk. Door jarenlang te wachten met investeren, heeft Europa veel terrein verloren aan China, dat nu de wereldleider is in de productie van elektrische voertuigen.

China is al ver vooruit in de productie van elektrische auto's. Het land heeft veel geld geïnvesteerd in de hele batterijproductieketen, van de winning van grondstoffen tot de ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologieën.

Europa probeert nu China snel in te halen door 3 miljard euro te investeren in de batterijsector. Dit geld wordt gebruikt om de hele batterijproductieketen te ondersteunen, van onderzoek en productie tot recycling. Daarnaast worden er subsidies gegeven voor start-ups en voor de productie van batterijen zelf.

Grote fabrikanten als Mercedes en Porsche stellen hun investeringen uit, en de batterijproducent Northvolt heeft zelfs faillissement aangevraagd. De Europese Commissie en de EIB proberen met hun investering van 3 miljard euro de situatie te verbeteren, maar de vraag is of dit genoeg zal zijn om de problemen op te lossen.

De 3 miljard euro is een belangrijke stap, maar het is slechts een klein bedrag vergeleken met wat China heeft geïnvesteerd. China heeft tussen 2009 en 2023 maar liefst 215 miljard euro in zijn auto-industrie gestoken.

In vergelijking lijkt Europa met zijn investering van 3 miljard euro weinig te kunnen doen tegen de grote kracht van China. De overgang naar volledig elektrische voertuigen binnen tien jaar zal dus moeilijk te realiseren zijn zonder meer middelen.