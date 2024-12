Deze twee landen treden toe tot de Schengenzone: geen grenscontroles meer vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari zullen reizigers vanuit de Schengenzone geen grenscontroles meer tegenkomen bij hun reis naar Bulgarije of Roemenië. De lidstaten van de Europese Unie hebben donderdag besloten om deze twee landen volledig toe te laten tot de Schengenzone voor vrij verkeer.

Eerder dit jaar werd het al mogelijk om via lucht- of zeewegen naar deze landen te reizen zonder grenscontroles, maar het wegverkeer ondervond nog hinder. Oostenrijk was lange tijd terughoudend met het opheffen van de grenscontroles voor landreizen, maar heeft uiteindelijk zijn bezwaar laten varen.

De Hongaarse binnenlandse minister Sándor Pintér reageerde verheugd op de beslissing. Hij benadrukte dat de afschaffing van de grenscontroles niet alleen voordelig zal zijn voor de Bulgaren en Roemenen, maar ook voor de bredere Europese Unie.

Het verdwijnen van de grenscontroles maakt reizen en handel binnen de Schengenzone gemakkelijker en efficiënter. Dit zal de economische banden versterken en de mobiliteit van burgers bevorderen, wat van groot belang is voor een goed functionerende interne markt.

De afgelopen maanden hebben sommige landen, waaronder Duitsland en Nederland, tijdelijke grenscontroles ingevoerd als reactie op specifieke veiligheidssituaties of migratiekwesties. Volgens de Schengensregels mogen grenscontroles tijdelijk worden hersteld in geval van een dringende situatie.

Hoewel de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone een belangrijke stap is, zullen er ongetwijfeld toekomstige uitdagingen zijn voor het Schengensysteem. De toegenomen migratiestromen, de dreiging van terrorisme en de politieke spanningen binnen de EU maken het moeilijk om de zone volledig zonder grenzen te houden.