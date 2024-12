De strijd tegen drank en drugs op de weg: provincies organiseren grootschalige acties

De BOB-campagne is al in volle gang, maar dit weekend krijgt de actie een extra impuls in Oost-Vlaanderen, waar de 'Verkeersveilige Nacht' wordt georganiseerd. Maar hoe zit het met de controles in de andere provincies?

In Oost-Vlaanderen zullen dit weekend meer dan 100 locaties het toneel zijn van alcohol- en drugscontroles, van vrijdagavond 19 uur tot zaterdagochtend 7 uur. De provincie maakt gebruik van de ‘Verkeersveilige Nacht’ om extra aandacht te vragen voor de gevaren van rijden onder invloed. Antwerpen In de provincie Antwerpen wordt er het hele jaar door extra gecontroleerd op alcohol en drugs, vooral tijdens het weekend. Elke weekend staan gemiddeld 140 agenten op de weg om controles uit te voeren. Vlaams-Brabant In Vlaams-Brabant werd eerder dit maand een grote politieactie gehouden in de regio Halle-Vilvoorde. Dit was de grootste actie ooit in de regio, waarbij 170 politiemensen werden ingezet. Er werden 513 personen en 440 voertuigen gecontroleerd, en maar liefst 8 arrestaties verricht. West-Vlaanderen In West-Vlaanderen wordt jaarlijks het “West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer” georganiseerd om de federale winter-BOB-campagne te ondersteunen. Dit jaar werden 205 politiemensen ingezet om te controleren op alcohol- en drugsgebruik, met als resultaat 7.889 ademtesten en 59 rijbewijzen die werden ingetrokken. Limburg Limburg voert niet alleen grootschalige BOB-controles uit, maar herhaalt ook regelmatig gezamenlijke acties met alle politiezones in de provincie. Zo werd er recent een weeklange actie gehouden rond de verlichting van zwakke weggebruikers, en in januari volgt een herhaling.