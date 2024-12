AMBITIEUS: McLaren neemt enorme risico's voor de dubbel, ondanks grote faalkans

Na een succesvol seizoen waarin McLaren voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel won, richt het team zich nu op de toekomst. CEO Zak Brown wil in 2025 zowel de constructeurstitel als de coureurstitel binnenhalen.

McLaren heeft zijn mentaliteit veranderd, zegt Brown. "We willen niet gewoon kleine verbeteringen aanbrengen omdat de auto al goed is. We gaan dingen proberen die een risico zijn, omdat je alleen vooraan kunt eindigen als je durft."

Volgens Brown moet het team meer durf tonen om verder te komen. "Je wint geen kampioenschappen door alleen maar geen fouten te maken. Je moet risico's nemen en beter willen zijn dan de rest."

Hoewel 2024 succesvol was, maakte het team ook fouten door onervarenheid in de titelstrijd. Die lessen neemt McLaren mee naar volgend seizoen. Volgens Brown is het team nu beter voorbereid op de druk die komt kijken bij titels.

De jacht op de dubbel

In 2025 wil McLaren niet alleen opnieuw de constructeurstitel winnen, maar ook strijden om de coureurstitel. Met twee competitieve coureurs in hun team is de ambitie om beide titels binnen te halen zeer groot.

Brown weet dat de concurrentie groot blijft, maar hij is vastberaden. "We hebben vier teams die volgend jaar de titels kunnen winnen, maar wij zijn klaar voor de uitdaging. We hebben meer lef, meer snelheid en een beter plan nodig, en daar werken we keihard aan."