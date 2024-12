📷 Einde van een tijdperk: Russell bedankt Hamilton met een zeer emotioneel gebaar

Hamilton kende een moeilijk weekend in Abu Dhabi. Tijdens de kwalificatie raakte hij al in Q1 uitgeschakeld door een fout van het team, waarbij hij over een losgeraakt paaltje reed.

Na afloop van de race roemde Russell zijn collega om zijn mentaliteit. "Deze laatste drie seizoenen waren moeilijk, maar Lewis liet ons nooit vergeten wat we als team hebben bereikt. Hij herinnerde ons eraan dat we al die polepositions en overwinningen samen hebben behaald, en dat die ons definiëren."

Om zijn respect te tonen, overhandigde Russell een speciaal ontworpen helm aan Hamilton. Het opvallende cadeau bevatte een afbeelding van een jonge Russell die in 2008, als groot fan, een handtekening van Hamilton vroeg.

Ik heb van dichtbij gezien hoe hij met overwinningen en nederlagen omgaat en hoe hij anderen inspireert, zelfs op dit punt in zijn carrière", zei Russell. "Hij blijft een rolmodel, niet alleen voor mij, maar voor miljoenen fans en jonge coureurs wereldwijd."

Hamilton maakt volgend seizoen de overstap naar Ferrari, terwijl Russell de nieuwe leider van Mercedes wordt. "Het is een hele mooie manier om dit seizoen af te sluiten", aldus Russell.

From waiting for your autograph as a 10 year old to being teammates for 3 years. It’s been an honour mate!! 👊 @LewisHamilton pic.twitter.com/0KEb07qgOR