Tom Waes is weer thuis: VRT neemt drastische beslissing na ongeval

Tom Waes is eindelijk terug thuis. De tv-presentator was ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Antwerpse Ring in de nacht van 29 op 30 november, waarbij hij onder invloed van alcohol tegen een botsabsorbeerder reed. De VRT heeft nu een drastische beslissing genomen over de toekomst van Waes.

Tom Waes werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verbleef een tijdlang op de intensieve zorgafdeling. Na het ongeval sprak Waes zijn excuses uit voor zijn gedrag en bekende hij dat hij te veel had gedronken. De VRT heeft aangegeven dat er voorlopig geen programma's met Tom Waes zullen worden uitgezonden. "We nemen de tijd om ons te focussen op zijn fysieke en mentale herstel", zegt Liesbet Vrieleman, directeur Content ad interim bij de VRT. In een persoonlijk statement na het incident uitte Waes zijn diepe spijt en zei hij dat hij veel geluk had gehad. “Geluk dat ik geen slachtoffers gemaakt heb, geluk dat ik het zelf overleefd heb." Focus op (eer)herstel Tom Waes heeft aangegeven zich volledig te richten op zijn herstel. “Ik zal de komende maanden geen verdere verklaringen afleggen tot ik weer fysiek en mentaal voldoende kracht heb", zei hij. In januari zullen er nieuwe scans worden gemaakt om de volgende stappen van zijn herstel te evalueren. De VRT en zijn management hebben benadrukt dat Tom Waes tijd krijgt om volledig te herstellen voordat verdere stappen worden genomen. Het is nog afwachten welke gevolgen dit incident zal hebben voor de presentator.