Onthuld: dit is wat Max Verstappen écht verdient vergeleken met de concurrentie

Volgens het magazine Forbes verdiende Max Verstappen in 2024 bijna 60 miljoen euro, inclusief bonussen. Daarmee laat hij de concurrentie niet alleen op de baan, maar ook financieel ver achter zich.

Forbes baseerde zijn cijfers op financiële documenten en bronnen binnen de Formule 1. Uit het onderzoek blijkt dat Max Verstappen in 2024 een indrukwekkend basisloon van 47,2 miljoen euro ontving. Wanneer daar bonussen bij worden opgeteld, komt het totale bedrag op bijna 60 miljoen euro.

Zelfde team is geen garantie op hetzelfde salaris

Terwijl Verstappen zijn salaris stevig zag groeien, moest teamgenoot Sergio Pérez genoegen nemen met een jaarloon van slechts 9,4 miljoen euro. Ondanks dat Pérez in het Red Bull-team dezelfde auto bestuurt, weerspiegelen de cijfers het enorme verschil in prestaties en status tussen de twee coureurs.

Lewis Hamilton eindigde met een jaarloon van 43,2 miljoen euro op de tweede plaats in de ranglijst. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde slechts twee overwinningen in 2024 en streek daardoor slechts 1,6 miljoen euro aan extra’s op.

Lando Norris beleefde een indrukwekkend seizoen, wat niet alleen resulteerde in een tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar ook in een forse stijging van zijn inkomen. Zijn jaarloon van 9,4 miljoen euro werd bijna verdubbeld door prestatiebonussen van 18,1 miljoen euro. Dit bracht zijn totale verdienste op 27,5 miljoen euro.

Financiële grootverdiener

Met een salaris en bonussen die samen net geen 60 miljoen euro bedragen, zet Max Verstappen niet alleen op de baan, maar ook financieel de toon in de Formule 1. Benieuwd of de Nederlander zich volgend jaar in beide categorieën kan overtreffen.