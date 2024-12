Na grote teleurstellingen: Alonso optimistisch over toekomst Aston Martin

Fernando Alonso heeft zijn Formule 1-seizoen van 2024 afgesloten met een positieve noot. De Spanjaard eindigde in de laatste twee races van het jaar in de punten, wat hem een goed gevoel gaf voor de komende jaren.

Het seizoen 2024 was een moeilijke periode voor Alonso en zijn team, Aston Martin. Terwijl hij in 2023 acht podiums behaalde en vierde eindigde in het kampioenschap, eindigde hij dit jaar slechts als negende.

Zijn beste resultaat was een vijfde plaats in Saudi-Arabië, maar dat bleek niet genoeg voor een sterke finish. Toch was er een lichtpuntje aan het eind van het seizoen: Alonso behaalde twee puntenfinishes, met een zevende plaats in Qatar en een negende plaats in Abu Dhabi.

"Het is goed om het seizoen positief af te sluiten", zei Alonso na de race in Abu Dhabi. "De laatste twee races waren in de punten, dus dat geeft me vertrouwen. Na de teleurstellingen in Austin, Mexico en Brazilië, kunnen we nu opnieuw beginnen."

Wat brengt de toekomst?

Alonso is optimistisch over de toekomst van het team, vooral gezien de veranderingen die op komst zijn. "De volgende maanden worden erg interessant", zegt hij. "Met de komst van Enrico Cardile, de nieuwe regels voor 2026 en de samenwerking met Honda, is het een spannende tijd voor het team."

"Er is al veel gebeurd. Andy Cowell, die van Mercedes komt, heeft een aantal zwakke punten aangepakt. De nieuwe fabriek is nu af en de windtunnel wordt binnenkort geopend. We hebben veel vertrouwen in het nieuwe management, en ik geloof dat we de goede kant op gaan", besluit Alonso.