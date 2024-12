"Mijn droom in de Formule 1 is uitgekomen": Toch blijft de toekomst van Colapinto in de Formule 1 onzeker

Franco Colapinto reed zijn laatste Formule 1-race van dit seizoen in Abu Dhabi. Het was een bijzonder jaar voor de Argentijnse coureur, die zijn droom om in de F1 te rijden zag uitkomen.

2024 was een bewogen jaar voor Franco Colapinto. Hij begon het seizoen in de Formule 2 bij MP Motorsport, maar na de race in Zandvoort kreeg hij de kans om het seizoen bij Williams af te maken. Het team had net Logan Sargeant ontslagen en zocht een vervanger.

Colapinto kijkt met veel plezier terug op de negen races die hij dit jaar reed. “Het was een droom om in de F1 te rijden”, zegt hij. “Het was een geweldige ervaring en ik ben het team dankbaar voor alles.”

Veel Argentijnse steun

De steun vanuit Argentinië was fantastisch", zegt Colapinto. "Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen de sport zijn gaan volgen."

In Abu Dhabi kon Colapinto de race niet afmaken doordat hij door Piastri werd geraakt en zijn auto zwaar beschadigd raakte. “De start ging goed en ik wilde laten zien hoe snel we waren. Ik had liever een beter einde gehad, maar dit hoort bij de Formule 1.”

Colapinto heeft nog geen plannen voor volgend jaar. “Ik weet niet wat ik volgend jaar ga doen, maar ik hoop ergens te kunnen racen,” zegt hij.