Geen wachtrijen meer: nieuwe tool helpt je sneller een afspraak maken bij de autokeuring

Wie zijn wagen nog moet laten keuren, kan voortaan via een nieuwe tool snel een geschikte afspraak vinden. Dankzij de Uniforme Afspraken Legger is het mogelijk om te zien in welk keuringscentrum je het snelst terechtkunt.

Met deze nieuwe aanpak hoopt Goca Vlaanderen lange wachttijden te beperken en paniek bij automobilisten te vermijden. Daarnaast worden de herinneringskaarten sinds november vroeger verstuurd, zodat je voldoende tijd hebt om je auto te laten keuren. De Uniforme Afspraken Legger helpt bestuurders om sneller een afspraak te maken in een keuringscentrum waar nog ruimte is. Je hoeft niet meer naar je vaste keuringsstation, maar kunt eender waar terecht. Voor wie geen afspraak maakt, is er nog steeds de mogelijkheid van vrije aanbieding. Hierbij kun je zonder afspraak langsgaan in een keuringsstation, maar het is slim om drukke momenten te vermijden. De druktebarometer op www.autokeuring.be biedt hierbij een handige hulp. Groene herinneringskaart Sinds november ontvangen bestuurders hun groene herinneringskaart eerder dan voorheen. Deze kaart wordt nu al twee maanden voor de vervaldatum van het keuringsbewijs verstuurd. Hierdoor hebben automobilisten meer tijd om een afspraak te plannen of hun auto zonder afspraak te laten keuren. Wie zijn voertuig te laat aanbiedt, mag een boete verwachten. Deze begint bij 9,80 euro voor een vertraging van minder dan een maand en kan oplopen tot maximaal 35 euro na zes maanden.