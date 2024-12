FIA neemt duidelijke beslissing over boordradio incident Verstappen: 'Goede balans tussen authenticiteit en respect'

De FIA heeft besloten geen straf op te leggen aan Max Verstappen voor zijn boze woorden via de boordradio tijdens de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Hij noemde de stewards 'stomme idioten'.

Verstappen kreeg eerder dit seizoen wel een straf voor vloeken tijdens een persconferentie in Singapore, waar hij zei dat zijn auto "fucked" was. Hij kreeg toen een taakstraf, die hij in Rwanda moet uitvoeren. Daar zal hij met jonge leden van een opleidingsprogramma werken.

De beslissing van de FIA komt niet als een verrassing. GPDA-voorzitter Alexander Wurz, voormalig F1-coureur, zei eerder dat hij niet verwachtte dat de FIA zou ingrijpen.

Volgens Wurz is het belangrijk om met Verstappen in gesprek te gaan en hem de tijd te geven om zijn frustraties te uiten zonder meteen te straffen. Toch benadrukte Wurz dat er grenzen zijn voor wat wel en niet gepast is in de sport.

Hij vindt het belangrijk dat coureurs zichzelf kunnen zijn, maar ze moeten ook rekening houden met de jonge fans die hen volgen. Wurz vindt dat de FIA de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een goede balans tussen authenticiteit en respect.

Verstappen heeft al vaker zijn emoties via de boordradio gedeeld. Hoewel zijn woorden fel waren, lijkt de FIA in dit geval geen extra maatregelen te willen nemen.