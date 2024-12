Europees Parlement verdeeld: verbod op verbrandingsmotoren onder vuur

Vanaf 2035 is het in de Europese Unie verboden om nieuwe personenauto's te verkopen die CO2 uitstoten. Dit zou in feite betekenen dat verkoop van auto's met verbrandingsmotor zal stoppen.

Volgens Reuters wil de Europese Volkspartij dat de EU het besluit heroverweegt om vanaf 2035 alleen emissievrije voertuigen toe te laten. De partij benadrukt dat het belangrijk is om de autobranche te beschermen tegen strenge emissieregels en pleit ook voor maatregelen om plug-in hybrides aantrekkelijk te houden. De Volkspartij is niet alleen kritisch op het verbod vanaf 2035, maar ook op de aangescherpte CO2-emissienormen die al in 2025 van kracht worden. Volgens de partij zijn deze te streng en vormen ze een zware belasting voor autofabrikanten, die bovendien al worstelen met een dalende vraag naar elektrische voertuigen en toenemende concurrentie uit China. Fabrikanten moeten regelmatig terug naar de tekentafel om te voldoen aan nieuwe eisen, wat vaak kostbaar en tijdrovend is. Voor sommige modellen bleek deze aanpassing niet haalbaar te zijn, waardoor ze van de markt gehaald moesten worden. Nieuwe regels in de maak? De belangenorganisatie van autofabrikanten, ACEA, roept de EU op om regels anders in te voeren. Zij stelt voor dat nieuwe reglementen alleen van toepassing zijn op compleet nieuwe automodellen, terwijl bestaande modellen tien jaar vrijgesteld moeten worden van nieuwe eisen. Daarnaast pleit ACEA voor een meer gestructureerde invoer van nieuwe regels, waarbij fabrikanten minimaal drie jaar tussen nieuwe regelpakketten krijgen om zich aan te passen. Dit zou de kosten moeten verlagen.