EINDELIJK: Vader en zoon bekennen schuld in afpersingszaak tegen familie Schumacher

Twee mannen zijn deze week voor de rechter verschenen wegens de poging tot afpersing van de familie van Michael Schumacher. Het duo, een vader en zoon, dreigde privéfoto's van de zevenvoudige Formule 1-kampioen openbaar te maken, tenzij ze 15 miljoen euro zouden ontvangen.

De zaak draait om foto’s van Schumacher die kort na zijn ski-ongeluk in 2013 zijn gemaakt. De vader en zoon zouden deze beelden, die ze van een voormalig lijfwacht van Schumacher hadden gekregen, hebben gebruikt om de familie onder druk te zetten. Ze wilden miljoenen euro’s eisen voor het stilhouden van de foto’s.

De verdachte vader verklaarde voor de rechtbank dat hij volledig verantwoordelijkheid nam voor zijn acties. "Het was een fout en ik bied mijn excuses aan de familie Schumacher aan", zei hij.

De zoon verklaarde dat hij pas op een laat moment ontdekte dat het om Michael Schumacher ging. De jonge man gaf toe dat hij een e-mailadres had aangemaakt om het contact met de familie geheim te houden en dat hij gesprekken tussen zijn vader en een familielid van Schumacher had opgenomen.

Hoewel de vader en zoon hun schuld hebben bekend, is de voormalig lijfwacht van Schumacher nog niet voor de rechter verschenen. Hij wordt beschuldigd van het doorspelen van de foto’s, maar zijn zaak wordt later behandeld.

Eerdere afpersing

De familie Schumacher is eerder het slachtoffer geweest van afpersing. In 2017 werd een 25-jarige man veroordeeld voor het dreigen met geweld tegen Corinna Schumacher en haar kinderen. Hij had geëist dat de familie 900.000 euro zou betalen, maar werd uiteindelijk gepakt toen hij zijn eigen bankrekeningnummer stuurde naar de familie.