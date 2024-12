Droog maar fris: KMI waarschuwt voor CO-intoxicaties

Het KMI voorspelt voor vandaag enkele opklaringen, maar waarschuwt ook voor het risico op CO-intoxicaties. De komende dagen blijft het overwegend droog, maar het blijft oppassen voor koude nachten en mogelijk aanvriezende mist.

Woensdagavond en tijdens de nacht naar donderdag zou het wolkendek vooral in het zuiden van het land openbreken, wat tot opklaringen kan leiden. Dit verhoogt echter de kans op aanvriezende mist.

Donderdag blijft het grotendeels bewolkt. In het zuiden van het land zijn er bredere opklaringen mogelijk, maar elders blijft het grijs. Er kan ook lichte motregen vallen.

Vrijdag begint met mist of laaghangende wolken. Op sommige plekken kan de mist hardnekkig blijven hangen, maar in andere gebieden zou de zon later doorbreken. De temperaturen lopen uiteen van 2 graden bij aanhoudende mist tot 6 graden op zonnige plaatsen.

Zaterdag begint droog met hier en daar wat zon. In de namiddag en avond kan het regenen. Zondag blijft het grotendeels droog en beginnen de temperaturen iets te stijgen, met maxima tot 7 graden.

CO-intoxicaties

Het KMI vraagt extra aandacht voor het risico op CO-intoxicaties in deze koude periode. Symptomen zoals hoofdpijn en misselijkheid zijn waarschuwingssignalen. Zorg ervoor dat verwarmingstoestellen goed werken en dat ruimtes voldoende geventileerd worden.