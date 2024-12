Zal het dit jaar sneeuwen op Kerstmis? Zo geraak je toch veilig op je familiefeest

Met de feestdagen in zicht hopen velen op een magische, witte kerst. Toch betekent sneeuw op kerstdag niet alleen gezelligheid, maar ook uitdagingen voor het verkeer.

Sneeuw op de weg kan het verkeer flink ontregelen. Tijdens de laatste witte kerst in 2010 lag er in Ukkel maar liefst 16 centimeter sneeuw, waardoor heel het land stil kwam te liggen. “Ik herinner me dat we amper op familiefeesten raakten", vertelt gewezen weerman Frank Deboosere.

Hoe de weersomstandigheden dit jaar op 25 december zullen zijn, blijft voorlopig een groot vraagteken. "Het is nog te vroeg om daar zekerheid over te geven," zegt Frank Deboosere.

Hoewel de voorspellingen momenteel zachter en natter weer laten zien, blijft er altijd een kleine kans op een koude inval net voor Kerstmis. “Op 23 december kan er plots een pak sneeuw vallen, maar de kans is groter dat het een regenachtige en zachte kerst wordt”, voegt Deboosere toe. Automobilisten doen er daarom goed aan om flexibel te blijven en de laatste weersupdates in de gaten te houden.

Goed voorbereiden is de boodschap

Wie met de auto op pad gaat tijdens winterse omstandigheden, doet er goed aan voorbereid te zijn. Winterbanden zijn onmisbaar om grip op besneeuwde wegen te behouden. Daarnaast is het verstandig om sneeuwkettingen mee te nemen in gebieden waar de sneeuwval intens kan zijn, zoals in de Ardennen.

Bij een witte kerst is het belangrijk om de auto winterklaar te maken. Zorg voor voldoende ruitenwisservloeistof, een ijskrabber en warme dekens in geval van pech. Een kerst zonder stress op de weg kan minstens zo gezellig zijn.