Problemen voor leasemaatschappijen: waarom tweedehands elektrische auto's moeite hebben met verkopen in België

Ondanks de scherpere prijzen blijven elektrische auto's in de tweedehandsmarkt in België massaal onverkocht. Dit leidt tot flinke prijsdalingen en een groeiend probleem voor leasemaatschappijen.

Uit een studie van Indicata, uitgegeven door De Tijd/L'Écho, blijkt dat elektrische voertuigen slechts 8% van de Belgische tweedehandsmarkt uitmaken, terwijl slechts 6% daarvan volledig elektrisch is. Deze zwakke vraag heeft geleid tot een drastische prijsdaling van 30% sinds begin 2024, en experts voorspellen dat deze trend in 2025 doorzet.

Twee jaar geleden waren consumenten nog bereid om bijna de nieuwprijs te betalen voor een tweedehands elektrische auto, maar dit is verdwenen. Dit probleem raakt vooral de leasemaatschappijen, die nu met sterk verminderde restwaarden kampen.

Consumenten zijn vaak terughoudend om meer dan 25.000 euro uit te geven aan een tweedehands elektrische auto. Dit zet extra druk op het huidige businessmodel van leasemaatschappijen.

Weinig vraag naar

Waar leasemaatschappijen vroeger hun tweedehands auto's zonder problemen konden verkopen in landen als Portugal, Polen en zelfs Afrika, is de vraag naar elektrische voertuigen in deze markten nagenoeg onbestaande. Hierdoor blijven de voertuigen nu massaal op de Belgische parkeerplaatsen staan.

Om de impact op hun businessmodel te verzachten, bieden leasemaatschappijen langere leasecontracten aan. Anderen kiezen voor een circulair model waarbij auto's na het leasecontract opnieuw als leaseauto’s worden ingezet.