ONGELOOFLIJK: Stellantis blijft vasthouden aan verkoopsstrategie in België ondanks dalende verkoopcijfers

Stellantis blijft volhouden aan zijn ambitieuze verkoopsstrategie in België, ondanks de dalende verkoopcijfers en kritiek van dealers. Stellantis blijft erop vertrouwen dat de koers uiteindelijk vruchten zal afwerpen.

Bij Stellantis gaat het niet goed. De verkoop daalt, en de omzet is in het laatste kwartaal met 27% gedaald. Toch blijft het bedrijf vertrouwen houden in de gekozen strategie, ondanks de tegenslagen die het heeft doorgemaakt.

Pierre Voineau, de nieuwe baas van Stellantis Belux, zei onlangs dat er geen reden is om de strategie te veranderen. Hij is optimistisch, omdat de verkoop de laatste maanden is gestegen.

De belangrijkste verandering is het agentschapsmodel, waarbij Stellantis direct aan de klant verkoopt zonder tussenkomst van de dealers. Volgens Voineau zorgt dit voor meer transparantie, omdat de prijs overal hetzelfde is.

De overgang naar dit nieuwe model ging niet makkelijk. Er waren problemen met de IT-systemen, en de verkoop ging niet zoals gehoopt. Dealers klaagden en vroegen in oktober om terug te keren naar het oude model.

Volkswagen

Volkswagen heeft een andere aanpak. Het bedrijf gaf toe dat het agentschapsmodel niet goed werkte in België en heeft besloten om het voorlopig niet meer toe te passen. Het bedrijf onderzoekt nu of het model in de toekomst wel geschikt is. Stellantis heeft die keuze nog niet gemaakt en blijft vasthouden aan zijn plan.