Nu de relatie met Sauber eindelijk ten einde is, kan Bottas vrijuit spreken: "Het was een vergissing..."

Het avontuur van Valtteri Bottas bij Sauber is na de Grand Prix van Abu Dhabi ten einde. Na zijn laatste race in dienst van het team opent Bottas zich over de moeilijke periode die volgde op zijn contractondertekening.

In 2022 was Bottas enthousiast over de toekomst bij Sauber, vooral door het duidelijke plan van teammanager Fred Vasseur. Bottas legt uit dat het vertrek van Vasseur naar Ferrari een grote impact had op zijn tijd bij het team. "We hadden duidelijke doelen voor de drie jaar, maar die gingen de prullenbak in toen hij vertrok."

Na het vertrek van Vasseur verliep de samenwerking met Sauber minder soepel. Waar het team in 2022 nog zesde werd in het constructeurskampioenschap, eindigde het in de daaropvolgende jaren op de negende en tiende plaats. Bottas had de mogelijkheid om Sauber te verlaten na het vertrek van Vasseur, maar besloot te blijven.

Als Bottas zijn tijd bij Sauber zou moeten samenvatten. "Het was een vergissing. Maar we kunnen de toekomst niet voorspellen."

Einde in mineur

Hij erkent dat het eerste jaar veelbelovend was, maar dat de situatie sindsdien gestaag achteruitging. Ondanks de teleurstelling met het team, benadrukt Bottas dat hij niet het gevoel heeft dat hij de situatie had kunnen voorspellen. Het blijft een pijnlijke ervaring voor de Fin, die met gemengde gevoelens afscheid neemt van Sauber.

De Grand Prix van Abu Dhabi zelf verliep voor Bottas allesbehalve vlekkeloos. In de openingsfase van de race tikte hij Sergio Pérez uit de race, wat leidde tot een straf. Later in de race raakte hij ook Kevin Magnussen, wat resulteerde in een tweede straf.