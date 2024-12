McLaren heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi geschiedenis geschreven. De Britse renstal veroverde voor het eerst sinds 1998 de felbegeerde F1-constructeurstitel, een enorme prestatie die het team met trots viert.

Teambaas Andrea Stella benadrukt dat het behalen van de constructeurstitel geen reden is om achterover te leunen."Het zou naïef en arrogant zijn om te denken dat we nu perfect zijn en kunnen ontspannen omdat we wereldkampioen zijn", vertelt hij in een interview met Motorsport.com.

Volgens Stella moet het team voor de toekomst blijven werken met dezelfde energie en drive als voorheen. "De beste filosofie is om ergens aan te beginnen alsof je verloren hebt", legt hij uit.

Stella waarschuwt dat het team niet in de val moet lopen die vaak door concurrenten wordt gezet. "Er zijn altijd valstrikken en afleidingen die je kunnen afleiden van je focus", zegt hij. Hij beschrijft deze afleidingen als 'vergiftigde koekjes'.

De term 'vergiftigd koekje' heeft bij McLaren al snel de aandacht getrokken, en Stella geeft toe dat het een interessante manier is om te kijken naar de potentiële valkuilen voor het team. Het verwijst naar externe pogingen om de samenhang binnen het team te verstoren, wat McLaren koste wat het kost wil voorkomen.

Voor McLaren ligt de focus nu op de voorbereiding voor het volgende seizoen. Volgens Stella is er nog veel werk te doen om het team naar nog grotere successen te leiden.