Goed voorbereid op skivakantie vertrekken? Zo geraak je veilig op je vakantiebestemming

Met het wintersportseizoen in volle gang trekken duizenden Belgen de komende maanden met de auto richting de Alpen. Hoewel tunnels doorgaans veilig zijn, kunnen ze voor sommige bestuurders toch spanning oproepen.

Pech in een tunnel is geen pretje, maar met de juiste stappen kun je de situatie veilig aanpakken. Activeer je alarmlichten en probeer, als de situatie het toelaat, door te rijden tot het einde van de tunnel of een pechhaven. Bij brand geldt slechts één regel: verlaat de tunnel zo snel mogelijk via een nooduitgang.

Hoewel adaptieve cruisecontrol handig is, wordt het afgeraden om dit systeem in tunnels te gebruiken. De radar en camera’s kunnen door slechte verlichting of vervormingen in het tunnelbeeld onjuist reageren.

Controleer altijd of je dimlichten aanstaan wanneer je een tunnel inrijdt, zeker bij auto’s zonder automatische verlichting. Dit vergroot niet alleen je zicht, maar maakt je ook beter zichtbaar voor andere weggebruikers.

Voldoende afstand houden

In tunnels is voldoende afstand houden cruciaal, aangezien de ruimte om uit te wijken beperkt is. Houd minimaal de helft van je snelheid in meters aan als veilige afstand. Dit geeft je meer tijd om te reageren op plotselinge remacties of andere incidenten.

Tijdens het rijden door tunnels is het belangrijk om toegang te houden tot actuele verkeersinformatie. Schakel daarom over op een radiofrequentie met verkeersinformatie of activeer meldingen op je navigatiesysteem.