Europa en de VS treffen China: hoe de handelsstrijd de prijzen van elektrische auto's beïnvloedt

Europa heeft nieuwe belastingen ingevoerd op elektrische auto's uit China. Deze maatregel moet de industrie beschermen tegen de opkomst van Chinese concurrentie.

De VS onder Biden voerden al zware invoerheffingen in 2024 op Chinese producten, met name elektrische auto's. Donald Trump zal naar verwachting vanaf januari 2025 de invoerheffingen verder aanscherpen.

Naast hogere tarieven op Europese en Amerikaanse goederen, richt China zich nu op een cruciaal segment van de wereldhandel: halfgeleiders en microchips. Deze technologieën zijn essentieel voor moderne apparaten, van smartphones tot elektrische voertuigen.

Economische zorgen

De VS, Europa en China strijden steeds meer om controle over de productie van deze technologie. Als China besluit zijn export te beperken, kunnen landen wereldwijd moeite hebben om aan de benodigde chips te komen, wat veel economische verstoringen kan veroorzaken.

Een van de grootste verliezers van deze nieuwe ontwikkeling zou de auto-industrie kunnen zijn. Elektrische auto's, die al een relatief dure technologie zijn, worden zwaar afhankelijk van chips voor cruciale functies zoals batterijbeheer, koeling en rij-assistentiesystemen.

Een stijging van de kosten voor halfgeleiders en microchips zou de productiekosten van elektrische voertuigen aanzienlijk verhogen. De consumenten zouden de gevolgen hiervan al snel merken.