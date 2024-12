Alcoholslot verplichten of niet? "Op den duur volledig medisch onderzoek nodig"

Het zware ongeval van Tom Waes heeft een en ander losgemaakt. Volgens de politierechters moet er dringend een oplossing komen. Zij pleiten voor een alcoholslot in elke nieuwe wagen. Maar niet iedereen is daar evenzeer voor te vinden.

Een maand geleden was er na een dodelijk ongeval in Diepenbeek ook al een probleem rond het alcoholslot. "Sommige politierechters leggen een alcoholslot niet op omwille van de kosten", klonk het toen bij het verkeerinstituut VIAS.

Geen oplossing?

Politierechter Theo Wilsens kaart aan dat de periode te lang duurt tussen de uitspraak en het moeten installeren van het slot. "We roeien met de riemen die we hebben, maar ondertussen kan een bestuurder wel nog ongestraft rondrijden."

Vorige week gingen de politierechters nog verder na het ongeval van Tom Waes bij monde van Koen Willebrords: "Er is al vanalles geprobeerd qua straffen, maar het middel bij uitstek is het alcoholslot. Zoals er ooit een verplichting is gekomen op de veiligheidsgordels ooit."

Ook drugstest?

Bij het VIAS en ook bij automobielfederatie Febiac zien ze problemen: “Trouwens, wat ga je nog allemaal verzinnen voor iemand mag vertrekken? Ook een drugstest misschien? Dat zou zeker nuttig zijn, want drugs achter het stuur zijn echt een probleem."

"Op den duur ga je een volledig medisch onderzoek moeten doen", aldus Frank Van Gool, CEO van de Belgische federatie van de auto-industrie tegen Gazet van Antwerpen.