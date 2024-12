Thierry Neuville Sportman van het Jaar? Ook deze motorcrossbelofte zit bij de genomineerden

Het is dan tóch gelukt. Thierry Neuville heeft geschiedenis geschreven met een prachtige wereldtitel. De Belg had uiteindelijk genoeg aan een crash van zijn ploegmaat en grote concurrent Ott Tänak om helemaal zeker te zijn. En zo hebben we er een wereldkampioen bij!

De Rally van Japan - de laatste van het seizoen in de strijd om het wereldkampioenschap - was er eentje om duimen en vingers vanaf te likken. Vrijdag had Thierry Neuville problemen met zijn wagen, waardoor er plots veel spanning kwam.

Neuville Sportman van het Jaar?

Door een crash van zijn ploegmaat Tänak op zondag was de wereldtitel uiteindelijk toch binnen en kon de stress wegebben. Er werd gevierd en de champagne vloog in het rond.

Het is de eerste keer dat er iemand met de Belgische nationaliteit een wereldtitel pakt in de hoogste categorie van het rallyrijden. En dat levert hem nu ook een nominatie op voor Sportman van het Jaar.

Ook Coenen bij de genomineerden

De concurrentie is met onder meer tweevoudig Olympisch kampioen Remco Evenepoel wel bijzonder groot, maar het is toch al een mooie recompensatie voor de Belg.

Bij de beloften is er met motorcrosser Lucas Coenen nog een tweede Belg vanuit de gemotoriseerde sport aanwezig in de nominatielijsten. Stemgerechtigden kunnen nog namen van atleten toevoegen als wildcard, want dit is een lijst opgesteld door mensen van Sportpress.be voor alle duidelijkheid.