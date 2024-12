Reeks over Senna is ook dertig jaar na overlijden nog ongezien succes op Netflix

In Brazilië kwam Lewis Hamilton met een prachtig eerbetoon voor Senna, maar er is meer. Eind november kwam streaming-platform Netflix met een nieuwe dramaserie over de legendarische Ayrton Senna.

In aanloop naar de GP van São Paulo kregen Formule 1-fans alvast een voorproefje van het project. Toen werd een trailer op de wereld losgelaten van de dramaserie, die simpelweg Senna heet. De Braziliaanse acteur Gabriel Leone kruipt in de rol van Senna.

Nothing moves faster than a lifetime. Senna, the limited series about the driver destined to be a hero, premieres November 29. pic.twitter.com/vRpLHTpHiK