Leasen of kopen: wat is nu de beste optie? Kamal Kharmach geeft duiding en ziet ferm voordeel

Een wagen kopen, een wagen leasen of kiezen voor een tweedehands wagen: er zijn verschillende manieren om jezelf op de baan te begeven. Maar wat is nu het meest voordelige om te doen?

Er zijn mensen die graag een leasewagen aanschaffen. Op die manier heb je altijd een overzicht op je maandelijkse kosten en kan je ook om de zoveel tijd een nieuw model in huis halen.

Kharmach met een visie

Toch zijn er ook andere mogelijkheden. Het kopen van een nieuwe wagen of het kopen van een tweedehandswagen. Aan alle manieren zijn voordelen en nadelen verbonden. Dat weten ook de analisten.

Kamal Kharmach laat zich als econoom bij WinWin bij VRT Nws uit over de zaak: "Als je voorspelbaarheid wil en je wil budgetteren of je wil ontzorgd worden. Alles van verzekering, onderhoud en dergelijke zit ingegrepen in het vaste maandbedrag."

Leasen soms goede keuze?

"Je weet dus perfect hoeveel je maandelijks aan je wagen zult uitgeven. Leasen is ook interessant als je een nieuwe wagen niet in een keer kunt betalen. Als je relatief snel en flexibel met een nieuwe wagen wil kunnen rijden, kan een lease ook voordelig zijn", ziet hij voordelen in leasen.

Maar niet altijd. Zo is er ook de optie van een tweedehandswagen: "Kies een wagen van 2 of 3 jaar oud en rij die op. Een splinternieuwe wagen verliest heel snel al een deel van zijn waarde. Zodra je de garage buitenrijdt, is je wagen al een stuk minder waard."