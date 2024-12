Heel erg mooi: Oscar Piastri komt in elitelijstje met Verstappen, Hamilton en Schumacher terecht

Oscar Piastri heeft zich in de galerij der groten weten te rijden. In Abu Dhabi werd hij bijna uitgeschakeld door Max Verstappen, maar uiteindelijk kon hij de race wel uitrijden. En zo heeft hij geen ronde gemist van het seizoen 2024.

Max Verstappen raakte in de Grote Prijs van Abu Dhabi nooit helemaal vooraan in de race. Eigenlijk was zijn race in de eerste bochten al zo goed als gereden. Achteraf was er wel heel wat te doen over de zaak.

Alle rondes uitgereden

De Nederlander botste tegen Oscar Piastri, waardoor beide rijders meteen heel wat plekken verloren. Verstappen zelf kreeg bovendien ook een straf van liefst tien seconden voor de aanrijding en daar was de Nederlander het niet mee eens.

Achteraf ging hij zich wel meteen excuseren bij Piastri en die veegde het incident daarmee ook meteen flink onder de mat. Voor Piastri was het even schrikken, maar uiteindelijk kon hij wel nog de race verderzetten.

💪 Oscar Piastri, bir F1 sezonunda tüm turları tamamlamayı başaran 4. pilot oldu.



👉 Michael Schumacher (2002)

👉 Lewis Hamilton (2019)

👉Max Verstappen (2023)

👉 Oscar Piastri (2024) #F1 pic.twitter.com/L1nUr7S6sj — Ajansspor FormuIa 1 (@AjanssporF1) December 9, 2024

En daardoor is hij in een elitelijstje terechtgekomen van rijders die in een seizoen alle races tot een goed einde hebben gebracht. Hij volgt op dat lijstje Max Verstappen op, die vorig seizoen elke ronde reed.

Verder staan ook Michael Schumacher in 2002 en Lewis Hamilton in 2019 op het elitelijstje van nu dus in totaal vier rijders. Toch knap van Piastri.