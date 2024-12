FIA-awards komen dichterbij ... en daar is toch wel wat over te doen

Het jaarlijkse FIA-gala komt steeds dichterbij. Aan het einde van het seizoen mag iedereen nog een laatste feestje vieren. Al is daar ook wel een en ander over te doen dit jaar. Ook Max Verstappen heeft zich uitgelaten over de zaak.

Dit jaar zal het FIA-gala plaatsvinden in Rwanda, meer bepaald in Kigali. En daar is uiteraard een en ander over te doen. Temeer de rijders zelf moeten betalen om aanwezig te zijn op het evenement aan het einde van het seizoen.

FIA-gala in Rwanda

Volgens Max Verstappen is dat wat raar, zeker gezien de rijders zelf moeten betalen om op het evenement te raken. "En dat is toch wel een beetje krom", aldus de Nederlander eerder al in gesprek met RacingNews365.

"We moeten natuurlijk even afwachten of het daar allemaal veilig is. Die mensen daar verdienen het natuurlijk wel, dat het daar georganiseerd wordt. Zij betalen er gewoon voor en als er niks aan de hand is, zie ik het probleem niet."

Welcome to Kigali. Home of the 2024 FIA General Assembly and Awards.



Make sure to watch the 2024 FIA Awards, live on the FIA YouTube channel. (13.12.2024 - 8.00pm CET)#FIA120 @visitrwanda_now @RDBrwanda @RCBrwanda @Rwanda_Sports @MotorsportRw pic.twitter.com/yhodmwU58p — FIA (@fia) December 9, 2024

"Maar voor mij is het probleem niet dat het daar gehouden wordt, maar dat iedereen er op eigen kosten heen moet reizen. Voor mij is dat geen probleem, maar voor de mensen uit de kartsport en de andere lagere categorieën, die het allemaal zelf moeten betalen, wordt het lastig."

Voor Verstappen gaat het allemaal wat ver, omdat sommige mensen te weinig geld hebben om in Rwanda te raken. En dus moet er misschien een vergoeding komen: "Als ze het in Timboektoe willen doen, is dat prima."