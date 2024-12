Bondskanselier Scholz schuwt de stevige woorden niet over Volkswagen-fabrieken

Audi Brussel sluit eind februari 2025 definitief de deuren, zo werd een tijdje geleden bevestigd na een bijzondere ondernemingsraad. Volkswagen heeft besloten om de productielocatie in Brussel te sluiten. Ondertussen zijn ze met nog meer slecht nieuws naar buiten gekomen.

Na maanden van geruchten en onzekerheid werd de definitieve sluiting van de Audi-fabriek in Brussel bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Audi Brussel moet op 29 februari 2025 definitief sluiten. Met de sluiting verdwijnen ook 3.000 banen, exclusief onderaannemers.

Nog meer slecht nieuws ...

De sluiting van de Brusselse Audi-fabriek is grotendeels het gevolg van tegenvallende verkoopcijfers van elektrische auto’s, een kernproduct voor de fabriek in Vorst.

Voor de Volkswagen-groep speelt echter ook een bredere financiële noodzaak. Het bedrijf moest een besparingsplan van 4 miljard euro doorvoeren om rendabel te blijven. En dus komen ze nu met nog meer slecht nieuws.

Hoeveel jobs sneuvelen?

CEO Thomas Schäfer is van plan om ook in Duitsland drie fabrieken van Volkswagen te sluiten en aantal andere te verkleinen. "We zien geen andere oplossing. Het heeft geen zin om deze herstructurering uit te rekken tot 2035. Dan heeft de concurrentie ons al lang voorbijgestreefd."

Bondskanselier Olaf Scholz heeft zich in Funke Media Gruppe uitgelaten over de zaak: "Het is goed om bedrijven op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Volkswagen-fabrieken sluiten is niet de goede weg", is hij streng - al blijft de beslissing bij de aandeelhouders en sociale partner liggen.