Absolute koopjes op de elektrische tweedehandsmarkt: reden is bekend

Elektrische auto's blijven voor een lastig verhaal zorgen op de tweedehandsmarkt. Toch toonde een recente Britse studie aan dat tweedehands elektrische voertuigen aanzienlijke financiële voordelen kunnen opleveren, met besparingen die oplopen tot duizenden euro's per jaar. Nu zijn het solden.

De Britse denktank Energy and Climate Intelligence Unit berekende dat bestuurders in Europa jaarlijks tot 3000 euro kunnen besparen door over te stappen van een benzineauto naar een elektrische variant. Dit komt door lagere elektriciteits- en onderhoudskosten in combinatie met de dalende aankoopprijs van tweedehands auto's.

Tot 30 procent goedkoper

De besparingen variëren per model. Zo kan een tweedehands Audi E-Tron jaarlijks ruim 3100 euro besparen ten opzichte van de Audi Q5, wat over tien jaar kan oplopen tot meer dan 31.000 euro.

Ondertussen zijn het solden bij de elektrische tweedehandswagens. Zelden waren die zo goedkoop, becijferde men in Het Laatste Nieuws. Zij hebben er cijfers van Indicata bijgenomen.

Prijzenmarkt zakt in elkaar

"Ook als tweedehands exemplaar vallen elektrische wagens voor de meeste Belgen te duur uit. Bij nieuwe e-wagens lossen leasing- en bedrijfsaankopen dat haast volledig op, maar die buffer valt op de occasiemarkt natuurlijk helemaal weg."

"Liefst negen op de tien tweedehandswagens worden vandaag nog altijd gekocht door een particulier. En daarbij zal de gemiddelde Belgische particulier zelfs voor een jonge occasie zelden meer dan 25.000 euro betalen", aldus Filip Dobbeleir van Indicata in een reactie.