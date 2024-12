Zéér opvallend: automarkt stuikt in elkaar, maar toch meer autoleningen voor één specifiek type

De autoverkoop is dit jaar flink gedaald. Toch is er ook een andere zijde aan de medaille, want het aantal autoleningen is gek genoeg wél gestegen. Meer bepaald voor één type auto dan toch, zo blijkt.

De inschrijvingen van nieuwe personenwagens zijn in november voor de negende maand op rij gedaald. Ook in november werden opnieuw zo'n vijftien procent minder wagens verkocht dan een jaar eerder. Autoleningen de lucht in Daardoor is de krimp van de automarkt eens te meer enorm te noemen. Gek genoeg gaat het aantal autoleningen ondertussen wél de lucht in. Dus er wordt vooral niet meer met eigen middelen gekocht. “Wij hebben ongeveer 15 procent meer autoleningen geregistreerd dan vorig jaar en ongeveer 40 procent meer dan twee jaar geleden", geeft Belfius aan bij Het Belang van Limburg. Vooral voor elektrische wagens De cijfers voor KBC zijn vergelijkbaar, bij ING en BNP Paribas is er eerder een status quo. Alles samen gaat het wel over een stijging. En dan ook vooral voor de elektrische auto's, zo blijkt uit antwoorden van de banken. “Procentueel gezien is de grootste stijging van leningen bij nieuwe elektrische auto’s: +131 procent in een jaar”, geeft KBC mee. "Bij wagens met een CO2-uitstoot tot 50 gram/km zien we meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar en bijna een verviervoudiging tegenover vier jaar geleden", klinkt het bij Belfius.