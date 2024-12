Yuki Tsunoda is klaar voor de grote stap, maar is Red Bull daar ook klaar voor?

Na vier jaar bij het opleidingsteam van Red Bull Racing staat Yuki Tsunoda voor een belangrijke punt in zijn carrière. De 24-jarige Japanse coureur hoopt eindelijk zijn kans te krijgen bij het topteam van Red Bull.

Pérez heeft wisselvallig gepresteerd, wat de vraag doet rijzen of het tijd is voor een nieuwe coureur. Tsunoda heeft zijn kans gehad bij het zusterteam, maar het is nog onzeker of hij genoeg indruk heeft gemaakt om door te stromen naar het topteam.

Tsunoda is er van overtuigd dat hij als coureur sterker is geworden. Hij heeft hard gewerkt aan zijn temperament, dat eerder een obstakel was. “Ik weet zeker dat ik op dat gebied vooruit ben gegaan", zegt Tsunoda.

Tsunoda voelt geen extra druk richting de laatste race van het seizoen. "Het is hetzelfde als altijd", zegt hij. Er zijn voorlopig geen actieve gesprekken tussen Tsunoda en Red Bull over een mogelijke overstap.

Wie gaat er naast Max Verstappen rijden?

Als Red Bull besluit een andere rijder naast Verstappen te zetten, zou dat Tsunoda verrassen. "Het is lastig te zeggen wat ze nu denken", zegt Tsunoda. Hij is echter vastbesloten om bij Red Bull te blijven, mocht dat de keuze zijn. “Ik hou van Red Bull en wil graag bij ze blijven."

Tsunoda weet dat de beslissing van Red Bull niet in zijn handen ligt. Toch is de Japanner positief over zijn toekomst.